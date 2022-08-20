Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Jandarma Genel Komutanlığı atamalarını imzalamasından sonra Adana Bölge Komutanlığına atanan ve görevine başlayan Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kilis Valisi Recep Soytürk’e nezaket ziyaretinde bulundular.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki komutanlar, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Sokak hayvanları için gelişigüzel bırakılan yiyecek artıkları ‘Pes’ dedirtti

Sokak hayvanları için gelişigüzel bırakılan yiyecek artıkları ‘Pes’ dedirtti

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