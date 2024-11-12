Darıca’da 1920’li yıllarda karargah olarak kullanılan ve "Komutanın Evi" olarak bilinen tarihi yapıda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Darıca Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde yapılan ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi kapsamında tarihi binanın Kültür Evi olarak inşa edilmesi planlanıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, restorasyon çalışmasını inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Darıca’nın tarihi dokusunu yeniden canlandırmak istediklerini ve turizme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca’mız birçok tarihi yapıyı bünyesinde barındırıyor. Bizler de ilçemizin turizmine katkıda bulunmak için tarihi yapıları yeniden canlandırmak istiyoruz. Seçim beyannamemizde de söz verdiğimiz gibi restorasyon çalışmalarımıza başladık. Komutanın Evi olarak da bilinen Yalı Mahallemizdeki tarihi yapıyı Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü işbirliğinde restore ediyoruz. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi kapsamında tarihi binanın Kültür Evi olarak hizmet vermesini arzu ediyoruz" dedi.

Projenin aslına uygun bir şekilde restore edileceğini söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca’mızda birçok tarihi yapı bulunuyor. Daha önce tarihi tekel binası ile İskoliye Mektebi’ni restore ederek vatandaşlarımızın hizmetine açmıştık. Komutanın Evi projemizi de kısa sürede tamamlayarak en güzel şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Darıca kalesi ve diğer yapılarla ilgili de istişarelerimiz sürüyor. Darıca’mızdaki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıp, Darıca’nın kültür turizmiyle öne çıkmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.