Öte yandan Zonguldak Kömürspor’lu oyuncularda, Oğuzhan Matur’a destek için önümüzdeki günlerde Hatay’a gidecek.

Acılı haberi alan Matur’u madenci ağabeyleri teselli etti. Arama çalışmalarında yer alan madenciler, Kömürspor’lu oyuncu Oğuzhan Matur’a sarılacak teselli etti. Hala Duru’yu arama çalışmaları sürüyor.

Genç oyuncu Oğuzhan Matur’un Hatay’a geldiği sırada Ada’nın vefat ettiğini ve Duru’nun ise hala en kaz altında kaldığını öğrendi.

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor’un 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Oğuzhan Matur’un Hatay’da yaşanan deprem sonrasında ada ve duru isimli 2 yeğeni enkaz altında kaldı. Acı haberi alan Matur hemen şehirden ayrılarak arama çalışmalarını katılmak üzere Hatay’a gitti.

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor’un sağ bek oyuncusu Oğuzhan Matur’un, Hatay’da yaşanan deprem sırasında 1 yeğeni vefat ederken, 1 yeğeni ise en kazda kaldı.

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