Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllülerince El Sanatları Atölyesi’nde Zonguldak Kömürspor’un arması ve renklerini taşıyan Devrek Bastonu, Buca maçı öncesi hazırlıklarını yapan takıma hediye edildi. Heyet, asaletin simgesi olan Devrek Bastonu hediyesi ile müsabaka öncesi adeta moral verdi.

Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllülerince El Sanatları Atölyesi’nde Zonguldak Kömürspor’un arması ve renklerini taşıyan Devrek Bastonu, Buca maçı öncesi hazırlıklarını yapan takıma hediye edildi. Heyet, asaletin simgesi olan Devrek Bastonu hediyesi ile müsabaka öncesi adeta moral verdi.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel; beraberindeki heyetle birlikte Buca maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor’u ziyaret etti. Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda İl Müdürü Hakan Yüksel ve beraberindekiler, teknik direktör Şenol Demir ve takım kaptanı Hakan Çevik’e asaletin simgesi olan Devrek Bastonu’nu hediye ettiler.

Takımın motivasyonunu artırmak için değerli bir hediye vermek istediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, hafta sonu oynanacak olan Bucaspor maçı önce başarı dileğinde bulundu.