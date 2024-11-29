Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaşın kömürlüğünde çıkan yangın garaja sıçradı. Yangında garajdaki araç küle döndü.

İddialara göre, Elmadağ ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Alpaslan Sarı’nın kömürlüğünde çıkan yangın garajına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında Sarı’nın garajdaki aracı küle döndü.

Uykudayken yangın çıktığını anlatan Alpaslan Sarı, “Yatıyorduk, biz uykudaydık. Komşumuz gördü, o haberdar etti ama nafile bayağı yanmış” diye konuştu.