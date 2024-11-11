Kocaeli’nin Derince ilçesinde soba nedeniyle çıkan yangın evin içini küle çevirdi.

Yangın, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Burcu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Mahmut U., evde soba kömür sobasını yaktı. Sobayı yakan Mahmut U. ev çevresindeki işleriyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle döndü.