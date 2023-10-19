Adana’da komşusuna ait otomobili, çağırdığı çilingire "kendi aracım" diyerek anahtarını kopyalatıp çalan kadın, yakıt alırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay 14 Ekim Cumartesi günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gülşen G. (35), komşusu Mahmut Kürşat E.’nin (32) otomobilini ilginç bir yöntemle çaldı. Gülşen G., aracı çalmak için anahtarcı çağırdı. Kadın aracın kelebek camını kırıp, "Anahtarı içeride unuttum sandım, ondan kırdım" diyerek çilingiri kandırdı. Çilingir de otomobilin anahtarını kopyaladı ve Gülşen G.’ye teslim etti. Ardından Gülşen G. aracı alarak uzaklaştı.

Araç sahibi Mahmut Kürşat E. otoparka indiğinde otomobilini görmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye asayiş şube müdürlüğüne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri sevk edildi. Polisler kameraları izlediğinde aracın çalındığını tespit etti. Kadının çaldığı 01 APR 549 plakalı otomobilin akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi.

Yakıt alırken yakalandı

Aracın yakıtı bitince Gülşen G., Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada takipte olan oto hırsızlık polisleri istasyonda kadını gözaltına aldı. Gülşen G. emniyetteki ifadesinde, "Aracı satın aldım, parasını internetten gönderdim" diyerek kendisini savundu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, otomobil sahibine teslim edildi.