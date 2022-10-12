Esenyurt’ta tek başına yaşanan bir kadının evini, komşusu bastı. Gözü dönmüş adam piknik tüpü ile kapıyı kırarken, korkudan kendini dışarı atan kadın “Mahallede tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt’ta tek başına yaşanan bir kadının evini, komşusu bastı. Gözü dönmüş adam piknik tüpü ile kapıyı kırarken, korkudan kendini dışarı atan kadın “Mahallede tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı. Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarken, kadın korkudan kendini sokağa attı. Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, “Sokakta tacizciler oturuyor” diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ve binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.