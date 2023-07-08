Aydın’ın Söke ilçesinde komşusunun bahçesinin izinsiz kazan 3 şüpheli, kazı malzemeleri ile birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında bir bahçede kazı yapıldığını fark etti. Yapılan incelemede ekipler, A.D, A.D. ve B.T. isimli 3 şüphelinin komşusuna ait kullanılmayan bahçede izinsiz kazı yaptığını tespit etti. Şahıslar muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte yakalanırken, şüpheliler hakkında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.