Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde Nazan Ç. (36) çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla Nazan Ç.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi M.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 2 çocuk annesi Nazan Ç.’nin cenazesi ise yakınlarına teslim edildi.

Nazan Ç., Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Develi Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, talihsiz kadının ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.