Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi’nde A.A. isimli kişi, komşusu Süleyman T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayda 1 kişi de hafif yaralandı. Olay yerinden kaçan Süleyman T., Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir şahıs, komşusunuu silahla vurarak öldürdü.

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