Eskişehir’de pompalı tüfekle komşusunu öldüren şahsın yargılandığı dava, mahkeme heyeti tarafından tutuklu şahıs hakkındaki akıl sağlığı raporunun beklenilmesine karar verilerek Ekim ayına ertelendi.
2021 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak’ta ikamet eden Selami S. ile komşusu Yaşar Güneş arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucu Selami S., komşusu Yaşar Güneş’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selami S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü celsesinde, komşusu Yaşar Güneş’i pompalı tüfekle vurarak öldüren ve hakkında ‘Kasten Öldürme’ suçundan müebbet hapis istenen tutuklu sanık Selami S. mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.
“Tahliyemi istiyorum”
Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Selami S., “Yaklaşık 2 senedir tutukluyum. Ceza ehliyeti raporum neredeyse 1 yıldır çıkmadı. Mağdurum, tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti Selami S. hakkında çıkacak olan akıl sağlığı raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı Ekim ayına erteledi.