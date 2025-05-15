Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 3 yıl önce Hacer Alkan’ı bıçakla yaralayarak öldüren tutuklu sanık Serkan L.’ye haksız tahrik’ ve indirimle verilen 28 yıl 4 ay hapis cezası istinaf mahkemesinden döndü. Yeniden yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Devrek ilçesinde 6 Ağustos 2022’de İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, apartmanda oturan Serkan L.; bir süredir aralarında tartışma yaşadıkları iddia edilen Aydın Alkan’ın eşi Hacer Alkan’a apartman girişinde bıçakla saldırdı. Sesleri duyarak aşağıya inen Aydın Alkan’ı da bıçakla yaralayan Serkan L., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hacer Alkan olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın Alkan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan L. olaydan sonra tutuklanırken azmettirici olduğu ileri sürülen babası İsmail L. ise serbest bırakıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar davasında Serkan L.’ye önce ’haksız tahrik’ ve indirimle birlikte 28 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Baba İsmail L. ise beraat etti. Karar üzerine karşı taraf durumu istinaf mahkemesine taşıdı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 1. Ceza Dairesi’nce haksız tahrikin ve İsmail L.’nin olaya etkisinin yeterince değerlendirilmediğini belirterek verilen kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık, ruhsal sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Ağır tahrik altındaydım. Hala psikolojik tedavi görüyorum. Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Aydın Alkan ise sanıkların ikisinin de cezalandırılmasını istedi. Alkan’ın avukatı da mahkeme heyetine İsmail L.’nin oğlu Serkan L.’ye, "Bu işi ben yaparsam olmaz, sen yaparsan ben sana bakarım" şeklinde sözler söylediğine dair polis tutanağı olduğuna dikkat çekti. Avukat, İsmail L.’nin müvekkiline yönelik küfür ederek tehditler savurduğunu da hatırlattı. Söz konusu durumların azmettirme için somut deliller olduğunu öne sürdü. Başka şehirde yaşadığı gerekçesiyle talimat mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya katılan İsmail L. de suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Son sözleri sorulan Serkan L., "İkinci bir şans istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum" dedi.

Yeniden yargılamanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti İsmail L.’ye beraat kararı verdi. Serkan L. hakkında ise Hacer Alkan’a karşı işlediği ’kadına karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Aydın Alkan’a yönelik ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.