Tokat’ta tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.

Tokat’ta tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesine bağlı Salur köyünde Nuri T. (58) ile komşusu Özkan Ergin (29) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Evinden aldığı tabanca ile ateş açan Nuri T, komşunu ağır yaraladı. Göğüs bölgesinden yaralanan Özkan Ergin, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.