DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler tarafından başlatılan ‘komşum’ projesi ile yüzlerce ailenin yüzü güldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler tarafından başlatılan ‘komşum’ projesi ile yüzlerce ailenin yüzü güldü.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, kaldıkları yurtlarda artan yemeklerin çöpe atılmaması için proje başlattı. ‘Komşum’ adı verilen proje çerçevesinde her gün artan yemekler özenle paketlendi. Paketlenen yemekler ise yurt çevresinde bulunan binalara tek tek dağıtıldı. Ayrıca yurt görevlilerinin de destekleri ile bazı ihtiyaç sahibi ailelerin de evlerine yemekler gençler tarafından ulaştırıldı. 3 aylık süreç içerisinde gençler tarafından hazırlanarak götürülen yemekler, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.