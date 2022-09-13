Edinilen bilgiye göre, Harunusta Mahallesi’nde yaşayan Fikriye Gedik isimli kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken bir kişi camdan yaşlı kadının evine girdi. Evde hareketsiz halde bulunan yaşlı kadının baygınlık geçirdiği belirlendi. Eve gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Gedik, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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