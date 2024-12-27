Antalya’nın Alanya ilçesinde apartman sakinlerinin havlamasından rahatsız olduğu için şikayet ettiği labrador cinsi köpeğin sahibi, pankart asarak duruma tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ne göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ni Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yönetmeliğe göre evlerinde kedi köpek gibi evcil hayvan beslemek isteyenler artık apartman yöneticisinden yazılı izin almak zorunda kalacak. Onay alınmasının yanı sıra hayvanların kısırlaştırılması da zorunlu olacak. Evde beslenmesi yasak olan tehlikeli ırkların (Pitbull, Dogo Argentino) sahiplenmesi için ise daha sıkı şartlar getirildi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesinde beslediği labrador cinsi köpeğin havlamasından rahatsız olan apartman sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Duruma tepki gösteren köpek sahibi, fotoğraflı pankartla komşularına seslendi. Köpeğinin fotoğrafının üzerine "Benden şikayetçi olan vatandaş, senin bu dünyada yaşama hakkın varsa benim de var, yaşam alanıma karışma" yazan vatandaş komşularından hoşgörü bekliyor.

Baby isimli köpeğin doğumundan bugüne kadar yanında olduğunu ve çevredeki kişilere zarar vermediğini dile getiren Hüdai Gözübenli, "Havlamalarından rahatsız olan apartman sakinleri beni ve köpeğimi belediyeye şikayette bulundular" dedi.

Uzun yıllardır apartmanın zemin katında klima ve beyaz eşya tamir işi ile uğraşan ve Baby isimli labrador cinsi köpeğin sahibi Gözübenli, "Baby isimli köpeğimle beraber 2021’den beri burada yaşıyoruz. Burası Baby’nin evi, bu hayvanın havlamalarından rahatsız olan bina sakinleri belediye şikayette bulundular. Bu hayvan her kişiye havlamıyor, kendine rahatsızlık verenlere havlıyor" şeklinde konuştu.

"Bizim yaşam alanımıza karışmayın"

Aşılarının ve çiplerinin yapıldığını ifade eden Gözübenli, "Aşıları tam, çipi takılı, saldırgan değil labrador cinsi köpek oyun köpekleridir çoban ya da bekçi köpekliği yapamaz. Bizim yaşam alanımıza karışmayın, herkes yaşasın bu dünyada" dedi.

Aynı apartmanda ikamet eden Gürsel Kadim isimli vatandaş ise, "Ben bu binada daire sahibiyim, aşağıda yaşayan bizim Baby’den şikayetçiler varmış. Benim bir şikayetim yok, binamızın bekçiliğini yapıyor, rahatsız edici bir durum yok. Komşulardan isteyen var istemeyen var. Ben bu binadan 3 sene önce daire aldım. Gayet memnunum, köpekten bir şikayetim yok, arada havlıyor ama o kadar olacak, binanın bekçiliğini yapıyor. Şikayet eden komşular bu duruma biraz müsamaha göstersinler" ifadelerini kulandı.