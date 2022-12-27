Komşular polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, kavga anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan bir binada komşular arasında ’çöp atma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşular arasındaki çöp tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerine acımasızca vururken ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.

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