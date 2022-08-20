Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan S.A., E.D. ve M.D. sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tepebaşı Mahallesinde 15 Ağustos akşamında komşular arasında çıkan tartışmada, S.A. adlı şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Olcay adlı vatandaş ağır yaralanmıştı. Olayda 15 kişi de vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle hafif yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Olcay, 4 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olcay’ın cenazesi, otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada tüfekle vurularak ağır yaralanan 55 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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