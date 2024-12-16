Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu’nda Yunanistan’ın Midilli Adası Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros önemli açıklamalarda bulundu.

Midilli Adası’nda bulunan ve pek çoğu adeta harabe durumunda olan Osmanlı eserlerinin restorasyonu ve yeniden hayat bulabilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını açıklayan Verros, “Biz de belediye olarak Osmanlı dönemine ait eserlerin korunması ve tanıtılması konusunda adımlar attık. Bu mirası kendi zenginliğimiz olarak görüyor ve koruyup tanıtmayı bir görev olarak algılıyoruz” dedi.

Tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Balıkesir’in yüksek kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak için “Mythos’tan Logos’a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi’nin Üç Yakası” konusuyla Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3 günlük sempozyuma Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros da katıldı.

Başkan Verros sempozyumda yaptığı konuşmada, “Bugün burada bulunmam vesilesiyle, Ayvalık Belediye Başkanı sayın Mesut Ergin’i genel olarak büyük çalışmalarından, özellikle de somut kültürel mirasın ve somut olmayan mirasın tanıtımındaki katkılarından dolayı tebrik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ergin’in; Ayvalık, Edremit ve Midilli’deki birçok ortak unsuru yansıtan kültürel mirasın korunması ve bazılarının restorasyonlarına yönelik gösterdiği çabalara her şeyden önce bir Yunan vatandaşı olarak teşekkür eden Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, “Ayvalık’a gelen bir Yunan ziyaretçi, Ayvalık halkından ve belediye yönetiminden gelen dostane atmosferi hemen hissediyor. Biz de belediye olarak, Osmanlı dönemine ait eserlerin korunması ve tanıtılması konusunda adımlar attık. Bu mirası kendi zenginliğimiz olarak görüyor ve koruyup tanıtmayı bir görev olarak algılıyoruz” dedi.

Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilme eşiğinde olduğunu hatırlatan Başkan Verros yaptığı konuşmada, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’den övgüyle söz ederek, “Sayın Başkanın UNESCO standartlarına uygun olarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın belgelenmesi ve kayıt altına alınması konusundaki çalışmaları, Ege’nin her iki tarafındaki Türk ve Yunan belediye başkanları için bir rehber niteliğindedir. Ayrıca bu çalışmalar, bölgenin cazibesini arttırarak ülkeler, bölgeler ve şehirlerarasındaki rekabet için de önemli bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu’nun konusunun kendisi için ayrı bir öneminin bulunduğunu anlatan Başkan Verros, “Bu sempozyumun konusu arkeoloji olduğu için, bir arkeolog değilim ama beni etkileyen iki önemli noktayı paylaşmak isterim. Biyoloji ve felsefe bilimlerini kuran ve Batı medeniyetlerinin temellerini atan Aristoteles, Edremit Körfezi’nin ucundaki Assos’ta ve Kalloni Körfezi’nde yaşamış ve deneyler yapmıştır. Ayrıca Yunanistan ve Batı dünyasındaki ortak para birimlerinin ilk yazılı anlaşması M.Ö. 7. yüzyılda Midilli ve Foça şehir devletleri arasında yapılmıştır” dedi.

Akın ve Ergin’e teşekkür etti

Ayvalık’ın ev sahipliği yaptığı sempozyumun düzenlenmesine öncülük eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür eden Taxiarchis Verros, Ege’nin iki kıyısının iki dost ülkesinin; somut ve somut olmayan kültürel mirasların tanıtımı gibi çeşitli alanlarda bölgedeki belediyeler ve yerel topluluklar olarak iş birliklerinin yapılabileceğine de inandığını söyledi.