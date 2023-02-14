Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, komşu ülke Bulgaristan vatandaşları da kampanyalara destek vermeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, komşu ülke Bulgaristan vatandaşları da kampanyalara destek vermeye devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan ve AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyalarını duyan komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, yardımların toplandığı merkezlere akın ediyor. Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinden Edirne’ye gelerek Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nun yolunu tutan Bulgarlar, depremzedelerin yaralarını sarmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ettiler.

“Biz komşularımızı seviyoruz”

Türkiye’deki depremzedeler için yardım getirdiklerini belirten Bulgar vatandaşı Vanku Bençilov, neredeyse her hafta Edirne’de bulunduklarını ifade ederek, “Biz bugün gerekli olan ihtiyaçların bir kısmını getirdik. Yarın kızım ile beraber yine getireceğiz. Böyle olaylar yaşandığı için çok üzgünüz. Biz komşularımızı seviyoruz” dedi.

“Kendi dükkanımdaki ayakkabıları getirdim”

Bulgar vatandaşı Ahmet Hasan da yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduğu belirterek, kendi işyerinden aldığı ayakkabıları Türkiye’ye yardımda bulunmak için getirdiğini belirtti.