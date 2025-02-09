Ankara Keçiören Belediyesi, Üstün Dökmen’in kaleme aldığı yönetmenliğini Petek Ocakçı’nın yaptığı "Komşu Köyün Delisi" tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, oyuncuların ortaya koyduğu harika performans ile izleyicileri kahkahaya boğdu. 120 dakika boyunca komedi şöleni yaşatan iki perdelik oyun izleyicilerden tam not aldı.

Toplum içinde kabul görmenin ve birey olmanın içsel zorluklarını mizahi öğelerle anlatan oyun, Çavuldur Köyü’nde geçer. Yıllardır muhtarlık görevini yürüten Muhtar Halis Ağa, Tahir ve Tırmıkçı Hüseyin Ağa’nın kendisinin karşısına aday olacağını düşünür. Muhtar, köylülerin oyunu alabilmek için kalbinin temiz olduğuna inanılan bir delinin köye getirilmesi gerektiğine inanır. Muhtar gazeteye, “Köyümüze Akıllı Bir Deli Aranıyor” ilanı verir. Psikoloji bölümünde okuyan Tolga, ilanı görür ve tez konusu yapmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünür. Tolga, “Deli Hamdi” adıyla deli taklidi yaparak işe başlar ve böylece birbirinden komik anlar peşi sıra gelir.