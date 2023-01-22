İzmir Torbalı’da bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı. 3 kişinin falçata ve sopayla yaralandığı kavgada kendilerini savunan Uğur Y., "Onlar değil biz mağduruz. Kapımıza baltayla dayandılar. Eşimi ben yokken darbettiler, o da kendini savundu" dedi.

İzmir Torbalı’da bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı. 3 kişinin falçata ve sopayla yaralandığı kavgada kendilerini savunan Uğur Y., "Onlar değil biz mağduruz. Kapımıza baltayla dayandılar. Eşimi ben yokken darbettiler, o da kendini savundu" dedi.

Olay, yaklaşık 1 ay önce İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Kocatepe Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, alt katta oturan Gülay Y. ve eşi Uğur Y., aralarında husumet bulunan üst komşuları B.K. ve A.K. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu yaşanan kavgada, B.K. ve A.K.’ye misafirliğe gelen Perihan E. kolları ve sırtından, Halime E. boğaz ve göğsünden, Neriman B. gözünden ve alnından falçata ve sopa ile yaralandı. Olay sonrası açıklama yapan Gülay Y.’nin ve eşi Uğur Y., "Olay videolarda görüldüğü gibi değil. 3 yıldır sürekli taciz ediyorlar. Onlar üstümüzde oturuyor ve sürekli gürültü kavgası yapıyorlar. Evde gürültü yapmıyoruz, çocukları ses olmasın diye oynatmıyoruz bile. Kapımıza baltalarla saldırdılar, kapımızı değiştirdik. Sürekli tehdit, hakaret ediyorlar. Kayınbabamı darbettiler, mahkemesi var. Herkesle sorunları var. Komşularımız en son ben evde yokken eşimi darbetti. Olay günü eşimin üstüne çullanıp darbediyorlar. Görüntüde eşim cani gibi görünüyor ama o sadece kendini savunuyor. Çocuklarım korkuyor. Asıl mağdur olan biziz. Hukuken ne gerekiyorsa yapacağız. Biz kendi halinde yaşayan insanlarız. Haneme tecavüz ettiler, karımı darbettiler. Biz suçlu olduğumuz için değil tedbir amaçlı gözaltına alındık" dedi.