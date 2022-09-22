Muratpaşa Belediyesi ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la, kızartmalarda kullanılan ve çoğu kez lavaboya dökülen ya da pet şişede çöpe atılan bitkisel atık yağların 5 litre geri alım fiyatını 10 liradan 95 liraya çıkardı.

Muratpaşa Belediyesi ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la, kızartmalarda kullanılan ve çoğu kez lavaboya dökülen ya da pet şişede çöpe atılan bitkisel atık yağların 5 litre geri alım fiyatını 10 liradan 95 liraya çıkardı.

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, plastik, kağıt ve metalden oluşan nitelikli evsel atıklarının geri dönüşümünü sağlayan ödüllü projesi Çevreci Komşu Kart’ta, bitkisel atık yağ alım fiyatları yeniden düzenlendi. Perşembe gününden geçerli olmak üzere 10 lira olan 5 litre bitkisel atık yağ alım ücreti 95 liraya çıkarıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart çerçevesinde evlerden toplamaya başladı. Bugüne kadar 31 bin 295 litre toplandı ve Çevreci Komşu Kartlara 39 bin 664 lira yüklendi. Marketlerde 5 litresi 150 ile 250 lira arasında değişen kızartma yağlarını atmayıp biriktiren ilçe sakinleri, iade için Turunç Masa’nın çağrı merkezini arayıp talep oluşturması yeterli olacak.

Bitkisel atık yağ ve çevre

Bitkisel yağlar fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise özellikle gıdaların kızartılması sonucu ortaya çıkar. Bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesi ise çevre açısından çok ciddi problemler doğurmaktadır. Özellikle kanalizasyon ya da direk toprak yolu ile yer altı sularına ve oradan doğrudan göl ve denizlere ulaşan yağlar su yüzeyinde oluşturdukları film tabaka ile suların oksijen kazanmasını engeller.