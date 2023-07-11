Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la, kızartmalarda kullanılan ve pet şişelerde çöpe atılan bitkisel atık yağın 5 litresini 95 liraya geri alınıyor. İlçe sakinleri, sadece atık yağların geri dönüşümünü sağlayarak yılın 6 ayında 196 bin 155 lira kazandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem doğayı koruyan geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da pilot mahallelerde başladı. Proje başarılı sonuçların ardından kısa sürede ilçe genelinde uygulanmaya başladı.

Kazandırıyor

Çevreci Komşu Kart’la Nisan 2016’den Haziran 2023’e 7 yıl içinde 21 milyon 920 bin 406 kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 9 milyon 290 bin 389 lira kartlara yüklendi. Proje çerçevesinde 1 kilogram cam 15 kuruştan, 1 kilogram metal 1 liradan, 1 kilogram plastik 1 lira 15 kuruştan alınırken; kağıt için 90 kuruş ödeme yapılıyor. 14 noktada bulunan sabit toplama noktalarında ise alım fiyatları yüzde 30’a varan oranda zamlı ödeniyor.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart çerçevesinde evlerden toplamaya başladı. Fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen yağların 5 litresi için ise 95 lire geri ödeme yapılıyor. Bu yılın 6 aylık döneminde projeye katılan ilçe sakinleri 196 bin 155 lira kazandı.

Doğayı koruyor

Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşa Belediyesi ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yaparak kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağladı. Çevreci Komşu Kart, 175 bin 946 ağacı kesilmekten kurtardı, 221 bin 882 litre benzin tasarrufu sağladı. Ayrıca 689 bin 919 kilogram karbondioksit gazı salınımı azalttı.

Nakit çekilebiliyor

Para kart özelliğine sahip Çevreci Komşu Kart, Türkiye’nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm iş yerlerinde kullanılabiliyor. Online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde kullanabilen kartta biriken paralar, tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.