Adıyaman’da, komşu olan iki esnaf arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman’da, komşu olan iki esnaf arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Sincikli arıcılara kovan desteği Sincikli arıcılara kovan desteği

Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan iki esnaf arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Kavga eden esnaflar ve yakınları bir birinden şikayetçi olmayınca olay yerinden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.