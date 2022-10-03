Tepebaşı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kompost yapım atölyesinde, yapımına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kompost yapım atölyesinde, yapımına ilişkin önemli bilgiler aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi, hemen her alanda vatandaşları bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompost yapım atölyesi, Hasan Âli Yücel Belde Evi’nde Eskişehirliler ile buluştu. Etkinlikte vatandaşlar, evlerindeki organik atıkların değerlendirilmesi amacı ile organik gübreye dönüştürülmesini detayları ile öğrendi.

Katılımcı vatandaşlar da atölyeyi gerçekleştiren çevre gönüllüsü Eser Öncel’e ve Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne teşekkür etti.