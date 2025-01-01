Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in çalışmalarını yakından takip ettiği komisyon, sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı artırırken yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Aralık ayı toplantısını Akhisar ilçesinde gerçekleştiren Komisyon, ilçedeki sokak hayvanlarına yuva olan Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı’nı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, Büyükşehir’in sokak hayvanları için hazırladığı çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Yenilikçi projeler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve geldiği günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik vaatlerini hayata geçirmek için kararlı ve hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Veteriner hekimler ve hayvanseverlerle iş birliği içinde her ilçeye modern doğal yaşam alanları inşa etmeyi ve sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini akıllı kart sistemiyle takip etmeyi amaçlayan projeler, bu alandaki yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu ise Başkan Zeyrek’in hayvan haklarına verdiği önemin somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Komisyon, güvenli bir kent ve sokak hayvanlarının sağlığı için çalışıyor

Halk sağlığını korumak, güvenli bir kent oluşturmak ve sokak hayvanlarının sağlığı için çalışmalarına ilk günden itibaren aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Aralık ayı toplantısını Akhisar’da yaptı. Akhisar Belediyesi Doğal Yaşam Alanı’nı da ziyaret eden Komisyon üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde, 4 bin 150’nin üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırıldığı, yaklaşık 450 sokak hayvanına barınma imkanı sağlandığı, ayrıca, 150’den fazla sokak hayvanının sahiplendirildiği ve tedavi merkezinde de yüzlerce hayvanın tedavi edildiği kaydedildi. Doğal Yaşam Alanı içerisinde sokak hayvanlarının beslenmesi için günlük 900 kilogram mama dağıtımı yapıldığı da belirtildi.

Sanat ve eğitim faaliyetleri de incelendi

Komisyonun Akhisar programına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu Başkanı Uğur Doğan, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Veteriner İşleri Müdürü Orhancan Önlü ve Belediye Meclis Üyeleri Cafer Çeniz, Emre Okkalı, Hüseyin Çelik ile Uğur Leylek katıldı. Akhisar ilçe programı kapsamında, kültür sanat çalışmalarının yapıldığı Uğur Mumcu Kültür Merkezi de ziyaret edildi. Heyet, merkezdeki Engelsiz Atölye, ahşap tasarım, çini, mozaik, dekoratif boyama, teknoloji ve müzik atölyelerini de gezerek burada yürütülen sanat ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Ferdi Zeyrek’in sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bu projeler, Manisa’da sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığı artırırken yaşam şartlarını iyileştirmeyi, vatandaşların desteğiyle daha geniş bir etki oluşturmayı ve şehirde daha güvenli, sağlıklı, uyumlu bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyor.