Yapı Stoku Değerlendirme Komisyonu üyeleri Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bir araya geldiler.

Yapı Stoku Değerlendirme Komisyonu üyeleri Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bir araya geldiler.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan Valiliği, belediye, EBYÜ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinde Mühendis ve Mimar olarak görev yapmakta olan personellerden oluşturulan uzmanlarla Yapı Stoku Değerlendirme Komisyonu kurularak bu komisyonun Erzincan’da yapacağı çalışmaların yol haritası belirlenmişti.

Bu çerçevede Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Yapı Stoku Değerlendirme Komisyonu üyeleri belediyede bir araya geldiler.

Başkan Aksun, Erzincan Belediyesi olarak yapılacak olan çalışmalarda her daim yanlarında olduklarını belirterek, nasıl destek olabileceklerini konuştu.

Komisyonun yapacağı çalışmaların konuşulduğu toplantının sonunda, Aksun Erzincan’daki yapı stoklarının incelenmesi ve şehrimizi depreme en hazırlıklı il statüsüne getirmek için yapılacak olan çalışmalarda emek veren herkese ve bütün kurumlara teşekkür ederek başarılar diledi.