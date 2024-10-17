Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, 63 binin üzerinde kursiyerle güz dönemine yüz yüze ve uzaktan eğitimle başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’e gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. KOMEK kurslarına katılan kursiyerler de eğitimlere katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek kendilerine bu imkanı sunan Başkan Altay’a teşekkür ettiler.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem heyecanı başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerin Konya’nın eğitim alanındaki en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ALTAY YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Her dönem olduğu gibi bu dönem de kişisel gelişim ve meslek alanındaki kurslara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “Eğitimlerimiz sadece yüz yüze değil, aynı zamanda uzaktan eğitimle de veriliyor. Özellikle pandemi sürecinde edindiğimiz uzaktan eğitim tecrübesini geliştirerek kursiyerlerimize esnek eğitim fırsatları sunuyoruz. Yeni dönemde 63 binden fazla kayıt aldık. Kursiyerlerimiz eğitimlere katılarak hem spor yapma, hem de kendilerini farklı alanlarda geliştirme fırsatı bulurken; yeni iş alanlarında meslek sahibi olma imkanını da yakalayacak. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KURSİYERLER KOMEK’TE OLMAKTAN ÇOK MEMNUN

KOMEK’te Keçe kursuna gelen emekli Hatice Nurhan Uysal, keçenin hayatındaki değişikliğinden bahsederek, “Hayatımı o kadar değiştirdi ki eskiler bilir yünün ne kadar önemli olduğunu. Benim boyun ağrılarım, el ağrılarım vardı ama buna rağmen keçe kursuna gelip sağlığıma kavuştum. Keçeden yapılmış tokalar ten temasıyla insana sağlık veriyor. Biz burada çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Ben en çok sağlık yönünden tercih ederek geldim bu kursa” dedi.

“İNSANLARIN SAĞLIK, HUZUR, MUTLULUK BULABİLECEKLERİ EN GÜZEL YER BURASI”

Emeklilikte insanların boş zamanlarını değerlendirmek için en güzel yapabilecekleri faaliyetin KOMEK’in kurslarına katılmak olduğunu kaydeden Uysal, “Ben geçen sene iki üç tane çanta yaptım düşünsenize aynısından yok dünyada bir tek benim yaptığım var. Bunu hissetmek kadar güzel bir şey yok. Herkese tavsiye ederim. İnsanların sağlık, huzur, mutluluk bulabilecekleri en güzel yer burası” cümlelerini kullandı.

PARKİNSON HASTASI VATANDAŞ ŞİFAYI NEY KURSUNA GELEREK BULDU

Ney Kursuna gelen 70 yaşındaki Halil Su, neyi çok sevdiği için KOMEK kurslarına katıldığını ifade ederek, “Parkinson hastalığı var bende. Hastalığı ney sayesinde yendim. Neye devam ediyorum. Çok seviyorum neyi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İyi ki varlar” şeklinde görüşlerini belirtti.

Diğer kursiyerler de bir aile ortamı içerisinde çok güzel vakitler geçirdiklerini belirterek kendilerine böyle imkanlar sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

KOMEK KAYITLARINA YOĞUN İLGİ

KOMEK, her yaş grubuna yönelik; sanattan spora, hobiden meslek eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede kaliteli eğitim içerikleri sunuyor. KOMEK’te güz döneminde toplam 25.973 kursiyer yüz yüze meslek derslerine, 23.185 kişi spor derslerine, 12.512 kişi yüzme derslerine ve 722 kişi reformer pilates derslerine katılmak için kayıt yaptırdı.

KUZEM KENDİNİ YENİLEYEREK EĞİTİM İMKANI SUNUYOR

KOMEK, kursiyerlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla bu dönemde dijital eğitimde de yenilikler sunuyor. Konya Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM), gelişmiş bir öğrenci paneli ile kursiyerlere destek sağlıyor.

Kayıtlı aktif kursiyer sayısının 6.464 kişiye ulaştığı KUZEM, 84 farklı branşta sunduğu eğitimlerle yüz yüze katılım imkânı olmayan kursiyerlere esnek ve erişilebilir öğrenme fırsatları sunuyor. Gelişmiş öğrenci paneli sayesinde kursiyerler ders içeriklerine, program bilgilerine ve çevrimiçi eğitim materyallerine kolayca ulaşabiliyor.

GENÇ KOMEK ATÖLYE KAYITLARI 22 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Ayrıca bir gelenek haline gelen Genç KOMEK’te de kayıt süreci 22 Ekim’de başlayacak. Genç KOMEK’te eğitimlerin içeriği ve yeni dönem kayıt bilgileri hakkında daha fazla bilgi, www.komek.org.tr adresinde bulunuyor.