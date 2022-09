Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) güz dönemi kayıtları başladı.

KOMEK ile ASEM güz dönemi kayıtları 20 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in kurulduğu günden bugüne kadar 544 farklı branşta 1 milyondan fazla kursiyere eğitim verdiğini hatırlattı. Yetişkinler için güz döneminde hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle hizmet verilmeye devam edeceğini belirten Başkan Altay, KOMEK ve ASEM’lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerinin yapıldığı, kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlayan ve rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak da hizmet verdiğini ifade etti. Başkan Altay, tüm Konyalıları ve kendisini geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencilerini KOMEK ve ASEM’e kayıt yaptırmaya davet etti. Her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde; “Kumaş Abajur Yapımı Kursu”, “Parçalardan Bütüne Kırkyama Kursu”, “Meyve Ağaçlarında Budama Kursu”, “Meyve Bahçelerinde Gübreleme Kursu”, “Adab-ı Muaşeret”, “3D Yazıcı Operatörlüğü”, “Ana Dilde İletişim”, “Animasyon Hazırlama”, “Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği/Arıcılık”, “Cenaze Hizmetleri”, “Dijital Fotoğrafçılık”, “İlk Yardım Kursu”, “Mantar Yetiştiriciliği”, “Uygulamalı Tiyatro”, “Sürü Yönetimi Görevlisi” gibi eğitimler bulunuyor. Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda da destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor. Her dönem eğitimlere yenilik ve güncellik katarak bir birinden farklı branşlarla güz döneminde de hizmet verecek olan KOMEK; “Bilgisayarlı Baskı Desen Tasarımı”, “Çocuklarla ve Ergenlerle İletişim Sağlama”, “EFT Duygusal Özgürleşme Eğitimi”, “İşitme Engelliler İçin Kadın İlmihali”, “Kardeş Kıskançlığı ve Uyumu”, “Kumaş Abajur Yapma”, “Mindfulness Öz Şefkat ve Farkındalık Eğitimi”, “Nallıhan İğne Oyası”, “Pişmaniye Yapımı”, “Proteus ile Elektronik Devre Tasarımı” gibi farklı branşlarda eğitim alanı planlandı. 3-6 yaş çocukları olan kadın kursiyerlere de kapılarını açan KOMEK, annelere çocuklarını güvende hissedecekleri ortamlar da sunuyor. Çocuk oyun salonlarında eğitici annelik branşında ihtisas yapmış uzmanlar tarafından çocuklara okul öncesi eğitim verilirken; aynı zamanda KOMEK atölyelerinde üretilen sağlıklı, eğitici ve eğlenceli oyuncaklarla çocukların el ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olunurken eğlenceli anlar yaşamalarını sağlıyor. KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) dersleri bu dönem de dolu dolu geçecek. Kişisel gelişim, el sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı diller ve daha birçok alanda eğitimlere devam eden KUZEM, her dönem kurslarına yenilerini katarak daha fazla insana ulaşmayı ve KOMEK kurslarından Konya başta olmak üzere ülkemizdeki tüm vatandaşların faydalanmasını sağlıyor. 2022-2023 Güz döneminde 14 farklı alan, 95 branşta eğitimlerine başlayacak olan KUZEM 141 grupta eğitim verecek.

Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 20 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabiliyor.