Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), ülkeyi derinden sarsan yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmak ve soğuk kış günlerinde depremzedelerin içini ısıtmak için tek yürek oldu. Depremin ilk gününden beri eğitmen, kursiyer ve gönüllüler el birliği yaparak gece gündüz kurs merkezlerinde ve atölyelerde kışlık kıyafetler, nevresim takımları, battaniyeler, uyku tulumları üreterek depremzedelere gönderiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), ülkeyi derinden sarsan yıkıcı depremlerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmak ve soğuk kış günlerinde depremzedelerin içini ısıtmak için tek yürek oldu. Depremin ilk gününden beri eğitmen, kursiyer ve gönüllüler el birliği yaparak gece gündüz kurs merkezlerinde ve atölyelerde kışlık kıyafetler, nevresim takımları, battaniyeler, uyku tulumları üreterek depremzedelere gönderiyor

KOMEK ile ASEM bünyesindeki eğitmen, kursiyer ve gönüllüler depremzedelere destek olmak için seferber oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinde birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenen Konya’dan bölgeye yardımların artarak devam ettiğini ifade etti. Konya olarak dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini sergilediklerini kaydeden Başkan Altay, “Belediyelerimiz Hatay’da fiziki imkanları ve altyapıyı iyileştirmeye çalışırken KOMEK ve ASEM gibi birimlerimizdeki eğitmen, kursiyer ve gönüllü kardeşlerimiz de deprem bölgesindeki kışlık kıyafet başta olmak üzere birçok ihtiyaç malzemesini temin ederek depremzedelerimize ulaştırıyor. Emek veren, çaba gösteren herkesten Allah razı olsun. Türkiye’ye örnek olan bu dayanışma ruhu sayesinde yaraları çok daha hızlı saracağız inşallah” dedi.

"55 bin 184 adet yardım malzemesi AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırıldı"

Depremin ilk anından itibaren afetzedelerin içini ısıtmak için güç birliği yapan KOMEK, merkez ve ilçelerdeki atölyelerde nevresim takımı, kıyafet, battaniye ve uyku tulumu üretiminin yanında Doğanhisar ve Seydişehir Trikotaj Atölyesinde de; atkı, bere, ceket ve yelek üretimi yapıyor. Dikiş makinesi başına geçen kursiyer ve gönüllüler ilk aşamada 15 bin 117 parça kışlık ürünü dikerek deprem bölgesine göndererek depremzedelerin içini ısıttı.

Başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde, KOMEK tarafından Selçuklu Büyük Bayram Ortaokulu’nda oluşturulan yardım merkezinde de çalışmalar 24 saat esaslı sürdürülüyor. Vatandaşların teslim ettiği mutfak için gerekli araç ve gereçlerden oluşan 3 bin 915 mutfak malzemesinin yanında; battaniye, kışlık kıyafet, iç çamaşırı, ısıtıcı, çocuk giyim, yetişkin giyim, kişisel bakım ürünleri, bebek bakım ürünleri, hijyen malzemeleri gibi 55 bin 184 adet yardım malzemesi AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırıldı. Öte yandan, kurs merkezlerinin gastronomi ve mutfak atölyelerinde hazırlanan bazlama, ekmek, kurabiye gibi gıdalar deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor.

"Atölyelerde gönüllü eğitmen ve kursiyerler hızla çalıştı"

KOMEK, deprem bölgesindeki battaniye ihtiyacını gidermek için de polar battaniyeler üretti. Konya merkez ve ilçelerde bulunan bütün atölyeler deprem bölgesinde bulunan ve Konya merkezde misafir edilen depremzedelere yönelik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdü. İlçelerde bulunan trikotaj atölyelerinde atkı, bere, yelek ve ceket üreten KOMEK iç çamaşırı ve tulum ihtiyacını da gidermek için kurs merkezlerine bağışlanan kumaşlar ile bu ihtiyaçlara kısa sürede katkı sağladı.

Öte yandan deprem bölgesinden gelerek Konya’da misafir edilen vatandaşların yerleştirildiği yurtlardan gelen istek çerçevesinde KOMEK ve ASEM’in kuaförlük alanındaki eğitmen ve kursiyerleri de depremzedeler için kuaförlük hizmeti veriyor. Kursiyer ve eğitmenler gönüllü olarak yurtlara yerleştirilen kadınlara ve çocuklara saç kesimi ve kişisel bakım konusunda destek oluyor. Konya’da evlerde bulunan depremzedelerin ev ve mutfak eşyası konusunda da eksikliklerini gideren KOMEK ailesi, çok kısa bir sürede organize olarak toplama merkezlerine mutfak malzemelerini temin etti. Daha sonra ihtiyaç duyulan malzeme çeşitleri de belirlenerek kurs merkezlerinde kursiyerler aracılığıyla bu ihtiyaçların da giderilmesine katkı sağladı.

Çocuklar da unutulmadı

Depremden etkilenen çocukların eğlenceli ve verimli vakit geçirebilmeleri için oyuncak, boya, boyama kitapları ve çeşitli oyunlar da gönüllü kursiyerler tarafından temin edilerek kurs merkezlerine teslim edildi. KOMEK ekipleri tarafından bu malzemeler Tahir Büyükkörükçü, Mümine Hatun ve Kimya Hatun KYK Yurtlarındaki çocuk oyun salonlarına dağıtıldı. KOMEK’teki atkı, bere ve kaşkol üretimine katkı sunan eğitmen Ümmühan Aysa Kütükçü, depremzedelerin yanında olduklarını belirterek, “Bir nebze acılarını dindirmeye çalışıyoruz. Bunları aldıklarında sevinmelerini, yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyoruz” dedi.

KOMEK kursiyeri Buket Yeniköylü, depremzedelere yardım için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Kardeşlerimize yardım için buradayız. Şapkalar ördük, hırkalar, yelekler ördük. Depremzede kardeşlerimiz için bir nebze katkıda bulunmak için buradayız. Yaralarını sarmak için buradayız” diye konuştu.

Kursiyer Ferhan Karaduman, el birliğiyle hep birlikte bir şeyler yapmaya çalıştıklarını paylaşarak, “İnşallah başarmışızdır. Onların içini ısıtırız, onları az da olsa mutlu ederiz düşüncesindeyiz. Çorbada tuzumuz bulunduysa ne mutlu bize” cümlelerini kullandı.

Kursiyerlerden Seyhan Evgincan da, “Başımız sağ olsun, Allah tekrarını yaşatmasın. Onlara yardımcı olmak niyetiyle elimizden geldiği kadar nevresim takımları dikmeye çalıştık. Allah’ım tekrar böyle acılar yaşatmasın” dedi.

1995 yılındaki Afyon Dinar depremine şahitlik eden KOMEK gönüllüsü Ayşe Özkan da, “Herkes yardımcı oluyor sağ olsun. Onların içini ısıtmak için evde de örüyoruz. Burada da örüyoruz. Çünkü ben de bir deprem yaşadım. Bu duyguyu biliyorum, hissediyorum. Çok zor bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.