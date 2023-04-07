Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Servisindeki hastalar için açtığı etkinlik sınıfının ardından şimdi de Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören hastalara yönelik etkinlik sınıfı açtı. Meşguliyet terapisiyle onkoloji hastalarına destek olmayı hedefleyen KOMEK, açılan sınıfta tespih yapımı, ahşap boyama, bileklik, kolye yapımı gibi eğitimlerle hastalara katkı sağlıyor.

KOMEK, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünden sonra Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisindeki hastalar için de etkinlik sınıfı açtı. Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Polikliniği’nde 1-7 Nisan Onkoloji Haftası kutlamaları çerçevesinde açılan KOMEK etkinlik sınıfında tedavi gören hastalara ve palyatif hasta yakınlarına yönelik meşguliyet terapisi verilecek. Eğitimleri pazartesi, salı ve perşembe günleri 10.00-15.00 saatleri arasında düzenleyecek KOMEK, erkek hastalara tespih yapımı ve ahşap boyama; kadın hastalara da bileklik, kolye, gözlük ipi, ahşap boyama ve örgü eğitimleri verecek.

Daha önce NEÜ Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Polikliniği’nde tedavi gören hastalara yönelik de sınıf oluşturan KOMEK, burada da yine takı tasarımı, keçe süsleme, şiş örgü, ahşap boyama vermeyi sürdürüyor. Eğitim verilen hasta sayısı günlük 60-70 kişi arasında değişirken bugüne kadar 4 binden fazla hastaya terapi eğitimleri verilerek rehabilitasyonlarına katkı sağlandı.

Öte yandan Konya Şehir Hastanesi’nde çocuk hastaların hastaneye geldiklerinde yaşadığı korku ve tedirginliği yenmeleri için KOMEK tarafından geçtiğimiz aylarda bir çalışma yapılmıştı. KOMEK’te görev alan eğitmenler ve öğrenciler tarafından gönüllü olarak hastane duvarları renklendirilmiş, çocuk acil ve çocuk gözlem bölümlerine çocukların hayal dünyasına uygun resimler çizilmişti.