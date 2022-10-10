Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM)’nde güz dönemi eğitimleri rekor kayıtla başladı. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle yeni dönemde 80 bin 123 kayıt alındığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemin tüm kursiyerler ve eğitmenler için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM)’nde güz dönemi eğitimleri rekor kayıtla başladı. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle yeni dönemde 80 bin 123 kayıt alındığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemin tüm kursiyerler ve eğitmenler için hayırlı olmasını diledi.

KOMEK ile ASEM güz dönemi eğitimleri rekor kayıtla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in kurulduğu günden bugüne kadar 571 farklı branşta 1 milyondan fazla kursiyere eğitim vererek çok önemli bir misyon üstlendiğini hatırlattı. Güz döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle hafta sonu grupların 8 Ekim’de, hafta içi grupların bugün itibariyle eğitimlere başladığını kaydeden Başkan Altay, “Yeni dönemde Konya başta olmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından 80 bin 123 kursiyerin katılımıyla rekor sayıda kayda ulaştık. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlere vatandaşlarımızın teveccühü bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gösterilen bu ilgi ve alaka bizi ilerisi için daha çok motive ediyor. Yeni eğitim döneminin tüm kursiyerlerimiz ve eğitimlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"KOMEK sınırları aşıyor"

KOMEK, pandemi döneminde başlayarak Konya ve Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Fransa, Çin, Amerika, Azerbaycan, Norveç, Mısır, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de kayıt alarak sınırları aşan bir anlayışla insanlara hizmet vermeye devam ediyor. Yurt dışında da ilginin olduğu KOMEK’te pandeminin başladığı ilk günden bugüne kadar toplam 30 bin kursiyer uzaktan eğitim aldı. KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM), çevrim dışı eğitimleriyle de mekan kısıtı olmadan her zaman, her yerde insanların eğitimlerden faydalanmasını sağlıyor. Bilişim teknolojileri, el sanatları, yabancı diller, görsel sanatlar, grafik sanatlar gibi birçok farklı alanda toplam 29 branşta hazırlanan ders videoları komekuzem.com adresinde yayınlanıyor. Üyelik sistemi ile çalışan sistemde herkes istediği kursa kayıt yaparak ücretsiz şekilde faydalanıyor.

KOMEK güz dönemi eğitimlerinde gençleri ve çocukları da unutmadı. Kayıtların, 18 Ekim’de konya.bel.tr ve komek.org.tr adresinden online olarak alınacağı Genç KOMEK Güz Dönemi ve Genç KOMEK Atölye eğitimleri de 19 Kasım itibariyle başlayacak.