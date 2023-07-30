Zonguldak’ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü; KOM Şube Müdürlüğünce Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kozlu ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan kapalı kasa kamyonet içerisinde 50 adet elektronik sigara ve 500 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü S.P. (30) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli çalışma başlatıldı.