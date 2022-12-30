Adana’da “Kombinasyon” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Adana’da “Kombinasyon” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

“Kombinasyon” adlı tiyatro oyunu Adana Büyükşehir belediyesi sahnesinde seyircisi ile buluştu. Reverans sanat adlı tiyatro grubu tarafından sahnelenen “Kombinasyon”u Özge Durmuşcan yazdı. Işık tasarımını Fulya Selvi’nin yaptığı oyunda Özge Durmuşcan, Deniz Kazar, Simge Aksın ve Cenk Foto rol aldı.

Oyunla ilgili bilgi veren Yazar-Yönetmen Özge Durmuşcan, “Üniversite yıllarında çok yakın olan dört arkadaş yıllar sonra tekrar bir araya gelmeye karar verir. Parla ve Sinan’ın evlerinde organize ettikleri yemekte işler yolunda gitmez. Geçmiş ve geleceğin tartışıldığı masada saklanan sırlar, ihanetler ve söylenen yalanlar bir anda gün yüzüne çıkmaya başlar. Karakterlerimiz kendi iç savaşlarını verirken bir yandan da birbirleri ile yüzleşmeye başlayacaktır. Kim doğru? Kim yanlış? Kim haklı? Kim haksız? İlişkiler. Çelişkiler. Her şey bu masada son bulacaktır” dedi.

Durmuşcan, Adana’da sahneye koydukları ve seyircinin de çok beğendiği oyunun Ocak ayında turnesine çıkacaklarını sözlerine ekledi.