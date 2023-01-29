İzmir’in Torbalı ilçesinde, girdiği boş dairelerden doğalgaz kombisi ve kalorifer peteği çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, girdiği boş dairelerden doğalgaz kombisi ve kalorifer peteği çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İzmir Aydın yolu üzerinde bulunan bir apartmanda hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, inşası tamamlanmış ve sahiplerine teslim edilmek üzere olan apartmanın giriş kapısını kıran hırsızların dairelerde bulunan 4 adet doğalgaz kombisi ve 6 adet kalorifer peteğini alarak kayıplara karıştığı belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde başlattığı çalışmalar sonucu olayın faillerinin M.S. ve M.A.A. olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması ve çalınan malzemelerin teminine yönelik devam eden araştırmalar neticesinde şüpheliler saklandıkları evde, çalınan malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.