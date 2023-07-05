Tokat’ta bir kombi ustasının tamir ettiği kombileri test etmek için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürüyor.

Tokat’a kombi ustası Kadir Yazar’ın kombilerin testi için geliştirdiği yöntemler dikkat çekiyor. Tamir ettiği kombilerin alev odalarını test etmek isteyen Yazar, odaların içerisinde kahve ve yumurta pişiriyor. 10 yıldır mesleğini icra ettiğini belirten Yazar, test yönteminin insanlar tarafından hayretle karşılandığını belirtti. Bu test yöntemi ilk olarak yorgunluk kahvesi yapma fikrinden bulduğunu belirten Yazar, arkadaşının ’Bir yumurta kır da gelip yiyelim’ demesi üzerine test yöntemine yumurtayı da eklediğini söyledi.

"Bu test yönetimini ilk defa görenler şaşırıyor"

Yaptığı test yönteminin insanları hayrete düşürdüğünü belirten kombi ustası Kadir Yazar, "Ben kombi tamirine bir ağabeyimizin tavsiyesi üzerine başladım. Lise zamanlarımda okulu bıraktığım için ileriye dönük uzun yıllar yapabileceğim bir meslek arıyordum. Ardından bu mesleğe başladık. Askerlik görevimi yapmadan önce bir yerde çalışıyordum, askerlik görevimi yaptıktan sonra kendi iş yerimi kurdum. Müşterilerimizin arıza yapan cihazlarını tamir etmek için gittiğimizde, bazı cihazları atölyede tamir etmek zorunda oluyoruz. Cihazları burada tamir ediyoruz, ardından test ediyoruz. Cihazları alev haznesinden kontrol ettiğimiz için cihazın yanında olmamız gerekiyor, bırakıp gidemiyoruz. Cihaz test ederken aklıma bu alev haznesinde yorgunluk kahvesi yapma fikri geldi. Bütün önlemleri aldıktan sonra kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. Ardından arkadaşıma bir video attım test aşamasında kahve yaptığıma dair, arkadaşım da bana bir yumurta pişir de gelelim dedi. Bende bu durumu denemek istedim. Arkadaşım yumurtanın tadına baktığında gayet güzel olduğunu söyledi. Bu test yönetimini ilk defa görenler hayretle karşılıyor. Bu araç doğalgazlı olduğu için de herkes yapamaz, yapmamalı da bizim teknik bilgimiz var ve önemleri alıyoruz. İlk kahve yaptığımda personelime ikram ettim, onlarda bu duruma hayret etti. Böylelikle hem cihazımızı test etmiş oluyoruz, hem de bize de makine başında zaman geçirecek bir iş oluyor. Bu test yönetiminin cihaza hiç bir zararı yok, ama dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu