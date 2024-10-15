Kış ayları yaklaşırken, kombi dolandırıcıları da artıyor. Kombi bakımı ve arızaları için eve servis çağıran vatandaşlar daha az maliyetli bir servis bulmaya çalışırken dolandırılabiliyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Soğutucu Bobinaj Elektrikli Ev Aletleri Yapıcıları ve Onarıcıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Hakan Ziya, ucuza kombi bakımı yapmaya gelen servislere karşı vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

“UCUZA BAKIM YAPTIRMAYIN” Başkan Ziya, “Kış kapıda. 200-300 liraya kombi bakımı yapanlara dikkat edin kombinizden ve paranızdan olmayın.” dedi.

Kış aylarına girerken enerji tasarrufu yapmak ve ısı verimliliği sağlamak için kombi ve peteklerin bakımının yaptırılması gerektiğini belirten Başkan Ziya, 200-300 liraya kombi bakımı yapan meslektaşları olduğuna dikkat çekerek, bugünün şartlarında bu işin ehli olan profesyonellerin bu rakamlara bu bakımları yapmasının mümkün olmadığını belirtti. Ziya, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

TEKNİK SERVİS HANGİ BAKIMLARI YAPMALIDIR? Başkan Hakan Ziya, kombi bakımlarında eve gelen teknik servisin yapması gerekenleri paylaştı:

1-Brülör ve enjektör temizliği

2-Fan ve fan kanadı temizliği

3-Heat exchanger (eşanjör) temizliği

4-Su giriş filtreleri temizliği

5-Genleşme tankı kontrolü

6-Peteklerin kontrolü ve hava alınması

Şu an piyasada firma, marka, model ve kapasiteye göre bin lira ila bin 800 lira arasında bakım yapıldığının altını çizen Başkan Recep Hakan Ziya, “Kışı konforlu bir şekilde geçirmek için kombi bakımlarını yaptırırken kombinizden olmayın.” dedi.