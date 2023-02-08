Balıkesir’in Edremit ilçesinde 19. Komando Tugayı’na bağlı komandoların Koca Seyit Havalimanı’ndan deprem bölgesine intikalleri ilk saatten itibaren aralıksız devam ediyor. Bugün de yüzlerce komando oluşturulan hava koridoru ile depremzedelere yardım için bölgeye intikal etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 19. Komando Tugayı’na bağlı komandoların Koca Seyit Havalimanı’ndan deprem bölgesine intikalleri ilk saatten itibaren aralıksız devam ediyor. Bugün de yüzlerce komando oluşturulan hava koridoru ile depremzedelere yardım için bölgeye intikal etti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde konuşlu bulunan 19. Komando Tugayı’na bağlık birlikler depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye sevk edildi. Bazı birlikler karayolu ile intikal ederken bazı birlikler de Koca Seyit Havalimanı’ndan uçaklar ile bölgeye sevk ediliyor. Bölgeye intikal eden komando birlikleri Anadolujet’in İskenderun isimli Boeing 737-800 tipi uçak ile Kahramanmaraş’a intikal ettirildi. Bölgedeki askeri birliklerin depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine sevkiyatının başladığı gözlemlendi.