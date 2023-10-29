Aydın’da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlenirken, komandoların gösterisi vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Aydın adeta kırmızı beyaza boyanırken, Aydın Valiliği koordinesinde İstasyon Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi. Aydınlıların da yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat; “Bu bayramlar, bu törenler aldığımız emanetin büyüklüğünü, ağırlığını hatırlatmak için vardır. Mesele sadece protokol kurallarının yerine getirilmesi değildir. Mesele burada kendimize bu maneviyatı anlamak, buradan kendimize bir ders çıkartmak, kendi kimliğimizi unutmamak meselesidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Siz Aydınlı hemşirelerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Vali Canbolat tarafından takdim edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından tören halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Törende komandoların yürüyüşü ve gösterisi ise vatandaşlar tarafından büyük alkış alırken, kutlamalar geçit töreni ile son buldu.