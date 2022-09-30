Isparta’da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nın 51’inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kursu’nu tamamlayan askerlerin aileleriyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Isparta’da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nın 51’inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kursu’nu tamamlayan askerlerin aileleriyle kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Isparta’da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nın 51’inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kurs Kapanış Töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı’nda bin 503 asker 18 haftalık temel komando eğitimini tamamladı. Mezun olan bin 503 sözleşmeli er Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki piyade komando birliklerinde görev alacağı bildirildi. Tören geçişinin tamamlanmasının ardından ailelerin çocukları ile hasret gidermek için alana koştu. Yaklaşık 4 aydır evlatlarını görmeyen ailelerin kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı. Evlatlarına sarılan bazı anneler sevinç gözyaşlarına boğuldu. Hasret gideren aileler bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

"Gözyaşlarını tutamadılar"

Oğlunun hem elini öpen hem de gözyaşlarını tutamayan anne Dönsün Yalçın, sevinç gözyaşları döktüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Annesine sarılan sözleşmeli er Sefa Yalçın, “ Hem ailemle hem kendimle gurur duyuyorum. 4,5 aydır ailemi görmüyorum. İnşallah hayırlısı olur bizim için çok mutluyum” dedi.

Kardeşine sarılıp ağlayan abla Merve Yalçın, “Allah hepsinin bahtını açık etsin hepsi güzel yerlere gelsin. Allah onları korusun, ayaklarına taş değmesin çok güzel bir meslek. Çok özledim ve mutluyum bütün duyguları yaşıyorum” diye konuştu.

"İkiz oğulları asker"

İkiz oğlunun ikisinin de sözleşmeli er olduğunu dile getiren Fatma Uygun, “Sadece çok gururluyum. İki oğlumla da gurur duyuyorum. Tüm askerlerimizi seviyorum. Allah yollarını açık etsin” dedi.

Ailesiyle hasret gideren sözleşmeli er Abdurrahman Uygun, “4 ay 20 gün eğitimi bitirdim. 10 günlük izinin var. İzin dönüşü Kuzey Irak görev yerim. Bugün anlatılmaz yaşanır” ifadelerini kullandı.