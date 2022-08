30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıldönümü Eğirdir’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığının kahraman komandoları Eğirdir sokaklarını söyledikleri marşlarla adeta inletti. Dosta güven, düşmana korku salan komandolar, sabah 07.30’da Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı önünden başlayıp Eğirdir şehir merkezinde tempolu koşu yaparak gür sesleriyle marşlar söyledi.

Sokak köpeği askerleri yalnız bırakmadı

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’ncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının kick boks takımının gösterisi kutlamalara ayrı bir renk kattı. Askerlerin birbirinden değişik gösterisi izleyenlerden büyük bir beğeni ve alkış alırken, bir sokak köpeği de askerleri an be an takip etmesi, neşeli anlar yaşanmasına sebep oldu.

Komando andı söylendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının kahraman komandolarının tören alanında komando andını söylemeleri ve geçit töreni ile sona erdi.