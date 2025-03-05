Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede bilinçlendirme ve müdahale becerilerini artırmak amacıyla Kazdağları’nda 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli komandolara eğitim verdi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve etkili müdahale teknikleri anlatıldı. Komandolara, yangınla mücadelede kullanılan araç ve gereçler tanıtılarak uygulamalı eğitim verildi.

Eğitime katılan askerler, yangın söndürme ekipmanlarını yakından inceleme ve kullanım deneyimi kazanma fırsatı buldu. Eğitim programı sayesinde yangın anında hızlı ve etkin müdahale edebilme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, yangınlarla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekti.