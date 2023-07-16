Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen sel afetinin yaralarını sarmak için sahaya inen komandolar, vatandaşların yardımına koştu.

Düzce’de geçen hafta etkili olan ve 3 gün süren sağanağın ardından birçok ev ve iş yerini su basmıştı. İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli komandolar da afetzedelerin yardımına koştu. Evlere dolan suların tahliyesinden, sokaktaki çamurların temizlenmesine ve eşyaların taşınmasına kadar her aşamada görev alan komandolar, çocuklarla da yakından ilgilendi. Mehmetçik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ile yaşlıların evlerinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi.