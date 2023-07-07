Aydın’da orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde sahaya inen komando timleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda keşif ve arazi taraması yaptı.

Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla önleyici tedbirler alındı. Bu çerçevede harekete geçen Jandarma Komutanlığı da gerçekleştirilen denetimlere destek verdi. Orman yangınlarına karşı mücadele için komando timleri sahaya indi. Kuşadası Kaymakamlığı koordinesinde Milli Park başta olmak üzere ormanlık alanlarda komando timleri keşif ve arazi taraması gerçekleştirdi. Aynı zamanda ekipler, vatandaşları da orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olunması konusunda bilgilendirdi.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma Komutanlığınca Milli Parklar bölgesi başta olmak üzere yaz döneminde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde Komando Timlerinin desteği ile keşif gözetlemesi ve arazi tarama faaliyetleri özenle icra edilmeye devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.