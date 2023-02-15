Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından çalışmalar sürerken, ilk günden beri deprem bölgesi Malatya’da olan mavi berelilerin çocuklarla voleybol oynaması yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından çalışmalar sürerken, ilk günden beri deprem bölgesi Malatya’da olan mavi berelilerin çocuklarla voleybol oynaması yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde 7.7 ve ardından aynı gün Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar sürüyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle sarılıyor. Kentin birçok noktasına kurulan çadır kentlerde yerleştirilen depremzedelere yönelik iyileştirici, geliştirici ve eğitsel çalışmalar sürüyor. Bu bölgelerden biri olan Kayısı Araştırma Enstitüsü Merkezi’nde kurulan çadır kentteki alanda görev yapan komandolar ise vatandaşlar ile yakından ilgileniyor, çocuklarla oturup dertleşiyor. Mavi berelilerin çadır kentte depremzede çocuklarla voleybol oynadığı anlar ise yürekleri ısıttı.

“Hepsi çocukların mutlu olmasını istiyor ve onun için çalışıyor”

Çadır kentte ailesiyle birlikte kalan Musab Ulu (17), “Oynuyoruz, eğleniyoruz. Asker ağabeyler kazanıyorlar ama geri çeviririz. Herkes güzel oynuyor. Şuan iyi gidiyor. Hepsi çocukların mutlu olmasını istiyor ve onun için çalışıyor” dedi.

“Asker ağabeyler iyi oynuyor bence onlar yener”

11 yaşındaki Emirhan Övüç ise “Burada voleybol oynuyoruz. Asker ağabey ve arkadaşlarla oynuyoruz. Tabaktan maske yaptık. Daha sonra kağıttan kelebekler yaptık. Asker ağabeyler iyi oynuyor bence onlar yener” şeklinde konuştu.