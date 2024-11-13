Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği tarafından Günyüzü ilçesinde arama faaliyeti gerçekleşti.

Komandolar tarafından bölgede bulunan kritik tesisler ve ormanlık alanların kontrolü yapıldı. 1819 rakımlı Eryiğit Dağından, 1340 rakımlı Hasanbaba Dağı eteklerine kadar, 10 kilometrelik intikalin ardından, komando timi Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir’e tekmil verdi. Komandoların tekmil törenine Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, vatandaşlar ve çocuklarda katıldı. Faaliyetin ardından kahvehanede vatandaşlarla buluşan İl Jandarma Komutanın Erhan Demir, halkı telefon dolandırıcılığı, hırsızlığın önlenmesi, trafik kazalarıyla alakalı bilgilendirdi.