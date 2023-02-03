Aksaray’da jandarma ekipleri Asayiş Komando Timi destekli gerçekleştirdiği denetimlerde 1 ayda aranan 454 şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Aksaray’da jandarma ekipleri Asayiş Komando Timi destekli gerçekleştirdiği denetimlerde 1 ayda aranan 454 şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Aksaray’da emniyeti, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Asayiş Komando Bölüğü timleri ile aranan şahısların yakalanması için denetimler düzenledi. Yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Aksaray’ı Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir’e bağlayan karayollarında bulunan yol kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildi. Emniyet asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Jandarma Asayiş Komando Timi ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca, 1 ay boyunca ısrarlı ve titiz çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranması bulunan 454 şahıs yakalandı. Muhtelif suçlardan gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" paylaşımında bulunuldu.