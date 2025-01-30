Fast food markası Komagene, dünyanın önemli ödüllerinden biri olan Global Brands Awards ödülüne layık görüldü.

İngiltere’nin prestijli yayınlarından Global Brands Magazine tarafından verilen "En İnovatif Yeme-İçme Markası" ödülünü Türkiye’den Komagene ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre; müşteri memnuniyetini üst seviyede tutan marka, inovasyon alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Marka, son dönemde gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleri ve ürün portföyüne eklediği ürünleri ile öne çıkıyor.

Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, aldıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu ödül, Türkiye’den sadece Komagene’ye verildi. Ancak sadece markamız için değil, Türkiye’nin geleneksel lezzetlerini dünyaya taşıyan tüm markalar için büyük bir gurur kaynağıdır. Komagene olarak, kalite, lezzet ve inovasyonu işimizin merkezine koyarak tüketicilerimize her zaman en iyisini sunmaya devam edeceğiz.”